По маршруту Баку-Агстафа запустят дополнительные железнодорожные рейсы

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначили три дополнительных железнодорожных рейса по маршруту Баку-Агстафа-Баку в целях удовлетворения возросшего спроса в связи с предстоящими праздничными днями.

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначили три дополнительных железнодорожных рейса по маршруту Баку-Агстафа-Баку в целях удовлетворения возросшего спроса в связи с предстоящими праздничными днями.

Как сообщает Report со ссылкой на АДЖ, поезда отправятся из Баку в Агстафу 31 декабря в 16:00 и 3 января в 07:50, а в обратном направлении - 3 января в 16:30.

Кроме того, поезда, следующие по маршруту Баку-Агстафа-Баку, будут ежедневно курсировать по традиционному расписанию, а 31 декабря, 1, 2, 5 и 6 января - с дополнительными рейсами.