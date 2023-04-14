По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс

В связи с праздником Рамазан ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запланировало запустить 21 апреля дополнительный рейс по маршруту Баку-Агстафа.

В связи с праздником Рамазан ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запланировало запустить 21 апреля дополнительный рейс по маршруту Баку-Агстафа.

Как сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество, 21 апреля поезд отбудет с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:25 и прибудет в Агстафу в 13:20.

Согласно традиционному графику, курсирующие по рейсу Баку-Агстафа поезда отбывают ежедневно в 08:45 и прибывают в Агстафу в 13:40, а по рейсу Агстафа-Баку - отбывают в 17:10 и прибывают на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:05.

При необходимости в праздничные дни будут запущены и другие дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.