О нас

По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс

По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс ЗАО "Азербайджанские железные дороги" открывает дополнительный рейс на 18 и 19 марта с учетом возросшего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа в связи с праздником Новруз.
Инфраструктура
11 марта 2023 г. 18:41
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" открывает дополнительный рейс на 18 и 19 марта с учетом возросшего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа в связи с праздником Новруз.

Как сообщили Report в ведомстве, первый скоростной поезд, отправляющийся из Баку в 08:25 утра, прибудет в Агстафу в 13:20, а второй поезд, отправляющийся в 08:45, - в 13:40.

Если для возвращения в столицу после праздничных каникул пассажирам, следующим по маршруту Баку-Агстафа, потребуется дополнительный рейс, он будет организован в соответствующем порядке.

Отметим, что время в пути скоростного пассажирского поезда из Баку в Агстафу составляет 4 часа 55 минут. Средняя скорость поезда 100 км/ч.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edilir

Другие новости из категории

В Баку меняется схема движения ряда регулярных маршрутов
В Баку меняется схема движения ряда регулярных маршрутов
11 марта 2023 г. 17:44
AZANS продемонстрировал развитие гражданской авиации Азербайджана на выставке в Женеве
ФотоAZANS продемонстрировал развитие гражданской авиации Азербайджана на выставке в Женеве
10 марта 2023 г. 17:14
Азербайджан и Латвия намерены организовать грузоперевозки между Каспийским и Балтийским морями
Азербайджан и Латвия намерены организовать грузоперевозки между Каспийским и Балтийским морями
10 марта 2023 г. 16:36
В Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду
В Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду
10 марта 2023 г. 16:13
Министр: Таджикистан открыт для сотрудничества в сфере транспорта
Министр: Таджикистан открыт для сотрудничества в сфере транспорта
10 марта 2023 г. 16:00
Министр: Новые транспортные коридоры на освобожденных территориях принесут пользу всему региону
Министр: Новые транспортные коридоры на освобожденных территориях принесут пользу всему региону
10 марта 2023 г. 15:59
Площадь солончаков в Азербайджане сократилась втрое
Площадь солончаков в Азербайджане сократилась втрое
10 марта 2023 г. 15:54
Рашад Набиев: Вырос объем перевозимых через Азербайджан грузов
Рашад Набиев: Вырос объем перевозимых через Азербайджан грузов
10 марта 2023 г. 15:43
Зампредседателя Азерсу: Расход воды на Абшероне превышает норму
Зампредседателя "Азерсу": Расход воды на Абшероне превышает норму
10 марта 2023 г. 15:37
Нусрат Сулейманов: Опыт восстановления Агалы будет применяться и в других селах
Нусрат Сулейманов: Опыт восстановления Агалы будет применяться и в других селах
10 марта 2023 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi