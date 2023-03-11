По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" открывает дополнительный рейс на 18 и 19 марта с учетом возросшего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа в связи с праздником Новруз.
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Если для возвращения в столицу после праздничных каникул пассажирам, следующим по маршруту Баку-Агстафа, потребуется дополнительный рейс, он будет организован в соответствующем порядке.
Отметим, что время в пути скоростного пассажирского поезда из Баку в Агстафу составляет 4 часа 55 минут. Средняя скорость поезда 100 км/ч.