АЖД: По маршруту Баку-Агстафа увеличено количество дополнительных рейсов

Было увеличено количество дополнительных рейсов по железнодорожной линии Баку-Агстафа.

Увеличено количество дополнительных рейсов по железнодорожному маршруту Баку-Агстафа.

Как сообщили Report ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), из-за увеличения спроса в связи с праздником Рамазан дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку предусмотрены на 21, 23 и 24 апреля.

21 апреля поезд отбудет в 07:50 утра с Бакинского железнодорожного вокзала и прибудет в Агстафу в 13:20.

23-24 апреля по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные рейсы в оба направления. Так, поезд, отправляющийся из Баку в 08:25, прибудет в Агстафу в 13:20. Поезд, отправляющийся из Агстафы в 15:30, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:25.

При необходимости в праздничные и последующие дни будут запущены еще дополнительные рейсы по этому маршруту.