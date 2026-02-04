По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы
Инфраструктура
- 04 февраля, 2026
- 11:59
Азербайджанские железные дороги (АЖД) для удовлетворения растущего пассажирского спроса назначили на 7 и 8 февраля дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Об этом сообщили Report в АЖД.
Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 09:15, а из Агстафы в Баку - в 15:00.
Согласно информации, пассажиры могут ежедневно совершать поездки по данному направлению по маршруту Баку-Газах-Баку.
Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, через приложение ADY Mobile, а также на официальном сайте АЖД.
