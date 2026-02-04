Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби

    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    • 04 февраля, 2026
    • 11:59
    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) для удовлетворения растущего пассажирского спроса назначили на 7 и 8 февраля дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

    Об этом сообщили Report в АЖД.

    Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 09:15, а из Агстафы в Баку - в 15:00.

    Согласно информации, пассажиры могут ежедневно совершать поездки по данному направлению по маршруту Баку-Газах-Баку.

    Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, через приложение ADY Mobile, а также на официальном сайте АЖД.

    АЖД Баку-Агстафа-Баку дополнительные рейсы
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:37

    В Азербайджане число уникальных вкладчиков в банках достигло 194 тыс.

    Финансы
    12:32

    "Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в Баку

    Футбол
    12:27

    В парламент Азербайджана поступил ежегодный отчет о деятельности муниципалитетов

    Милли Меджлис
    12:24

    Кязымов: ЦБА в январе продал на валютном рынке в 2 раза меньше валюты, чем планировал

    Финансы
    12:19

    Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили готовность к укреплению мира и стабильности

    Внешняя политика
    12:17

    "Азеригаз" усиливает меры безопасности в связи с ветреной погодой

    Энергетика
    12:16

    Цены на золото превысили $5 100 за тройскую унцию

    Финансы
    12:13

    Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    12:09

    ЦБА: Снижение учетной ставки отразилось на процентных ставках

    Финансы
    Лента новостей