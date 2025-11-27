По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы
Инфраструктура
- 27 ноября, 2025
- 11:31
Азербайджанские железные дороги (АЖД) назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 28 ноября для удовлетворения растущего пассажирского спроса.
Об этом сообщили Report в АЖД.
Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку – в 17:20. Вместе с тем пассажиры могут совершать поездки по этому направлению ежедневно по маршруту Баку–Газах–Баку.
