    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    • 27 ноября, 2025
    • 11:31
    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 28 ноября для удовлетворения растущего пассажирского спроса.

    Об этом сообщили Report в АЖД.

    Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку – в 17:20. Вместе с тем пассажиры могут совершать поездки по этому направлению ежедневно по маршруту Баку–Газах–Баку.

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

