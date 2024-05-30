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По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы

По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим пассажирским спросом назначило дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Инфраструктура
30 мая 2024 г. 09:41
По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим пассажирским спросом назначило дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, на выходные назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку. Поезда отправятся из Баку в Агстафу 1 июня в 09:15, а в обратном направлении - 2 июня в 15:00.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД www.ady.az или онлайн через приложение ADY Mobile.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

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