По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные ж/д рейсы

12:37

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим спросом в дни проведения COP29 назначило на 17 ноября дополнительные пассажирские рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Одновременно пассажиры могут ежедневно путешествовать поездами Баку-Агстафа-Баку в обоих направлениях по обычному графику.

Общество рекомендует пассажирам, прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал, как минимум, за 2 часа до времени отправления в связи с увеличением интенсивности движения в период COP29. При проводах или встрече пассажиров следует максимально избегать входа на территорию вокзала.