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По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные ж/д рейсы

По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные ж/д рейсы 12:37
Инфраструктура
13 ноября 2024 г. 12:50
По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные ж/д рейсы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим спросом в дни проведения COP29 назначило на 17 ноября дополнительные пассажирские рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Одновременно пассажиры могут ежедневно путешествовать поездами Баку-Агстафа-Баку в обоих направлениях по обычному графику.

Общество рекомендует пассажирам, прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал, как минимум, за 2 часа до времени отправления в связи с увеличением интенсивности движения в период COP29. При проводах или встрече пассажиров следует максимально избегать входа на территорию вокзала.

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Версия на азербайджанском языке Noyabrın 17-də Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

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