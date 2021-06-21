По коридору "Север-Юг" отправлен первый блок-поезд

Первый контейнерный поезд отправился из Хельсинки (Финляндия) в индийский порт Нава-Шева.

Первый контейнерный поезд отправился из Хельсинки (Финляндия) в индийский порт Нава-Шева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container.

Поездом, состоящим из 32 сорокофутовых контейнеров, в Индию будет доставлен груз из бумажных изделий. Операторами данного проекта являются AO RJD Logistics, ООО ADY Container LLC и Tarkib Trans Co.

Данный проект является пилотным, реализованным в результате тесного сотрудничества между соответствующими железнодорожными операторами стран-участниц международного транспортного коридора "Север-Юг". В зависимости от результатов текущего пилотного маршрутного поезда, движение маршрутных поездов по коридору будет регулярным. Финляндия и Европейский Союз в целом являются важными торговыми партнерами Индии. Бумажные изделия, машины и оборудование, в основном, экспортируются из Финляндии в Индию, а фармацевтическая, химическая и текстильная продукции — из Индии в Финляндию. Практически все эти продукты можно перевозить в контейнерах, что образует потенциальную грузовую базу для контейнерного блок поезда, который будет двигаться по коридору "Север-Юг".

Контейнеры перевозятся на железнодорожных платформах, принадлежащих ADY Container, которые были отправлены в Финляндию для погрузки. Поскольку организация трансконтинентальных маршрутных поездов дальнего следования является одной из основных целей ООО ADY Container, компания взяла на себя обязательство предоставить платформу для реализации этого проекта.

Контейнеры будут доставлены в порт Нава-Шева в мультимодальном режиме — железнодорожным, автомобильным и морским транспортами. В отличие от морских перевозок, контейнерный маршрутный поезд по этому коридору значительно сократит время в пути. По указанному маршруту блок поезд преодолеет 7 200 км дороги.

Международный транспортный коридор "Север-Юг", который создает транспортное сообщение между Индией и Россией и странами Северной Европы, важен с точки зрения использования транзитного потенциала нашей страны. Западный маршрут этого коридора, состоящий из Западного, Центрального и Восточного маршрутов, проходит по территории Азербайджана. Учитывая недавние угрозы для глобальной цепочки поставок, случившейся в Суэцком канале, роль этого коридора для трансконтинентальных грузовых перевозок может постепенно возрасти.