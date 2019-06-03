По грузинскому участку БТК перевезено более 55 тыс. тонн грузов

С 1 сентября прошлого года по грузинскому участку железной дороги Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 1 698 грузовых вагонов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежегодном отчете премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе, представленном парламенту страны.

Согласно документу, 711 перевозимых по участку железной дороги Марабда-Карцах грузовых вагонов прибыли из Азербайджана, 987 - из Турции.

Общий объем грузов составил 55 255 тонн. Объем грузов перевезенных из Азербайджана составил 23 775 тонн, из Турции в Азербайджан - 31 480 тонн.