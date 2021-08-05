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По дороге, ведущей в Кельбаджар, обеспечено движение транспорта

По дороге, ведущей в Кельбаджар, обеспечено движение транспорта На автомобильной дороге, прокладываемой из села Тоганалы Гёйгёльского района в город Кельбаджар, а оттуда в поселок Истису и Лачынский район, ведутся земляные работы.
Инфраструктура
5 августа 2021 г. 13:38
По дороге, ведущей в Кельбаджар, обеспечено движение транспорта

На автомобильной дороге, прокладываемой из села Тоганалы Гёйгёльского района в город Кельбаджар, а оттуда в поселок Истису и Лачынский район, ведутся земляные работы.

Об этом Report сообщил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Фарид Юсубов.

"Полотно дороги уже приведено в состояние, способное обеспечить движение транспорта. Дорога будет первой категории, с 2-4 полосами движения. Со следующего года планируется начать работы по асфальтированию", - сказал он.

Отметим, что 4,5-километровый участок данной автодороги проходит через село Тоганалы. Длина дороги, проходящей через Муровдагский хребет, составляет 74 км от Тоганалы до Кельбаджара, 28 км от Кельбаджара до Истису и 87 км от Истису до Лачына.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər yolunun yatağı nəqliyyatın hərəkəti üçün normal vəziyyətə salınıb

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