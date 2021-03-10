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По БТК транспортированы зерно и пшеничные отруби из России в Турцию

По БТК транспортированы зерно и пшеничные отруби из России в Турцию транспортировка грузов по БТК сокращает время доставки грузов в 2 раза. Грузовладельцы планируют регулярно отправлять такие грузы в Турцию по маршруту Баку-Тбилиси-Карс
Инфраструктура
10 марта 2021 г. 11:32
По БТК транспортированы зерно и пшеничные отруби из России в Турцию

ООО ADY Express транспортировало зерно и пшеничные отруби из России в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, 780 тонн зерна в 13 крытых вагонах отправлено с российской станции, Татарская (Западно-Сибирская железная дорога), 480 тонн пшеничных отрубей в 8 вагонах-зерновозах отправлено со станции Шадринск (Южно-Уральская железная дорога). Пройдя через станцию Ялама на российско-азербайджанской границе, грузы доставлены в Беюк-Кесик, а затем на станцию Ахалкалаки в Грузии. После замены колес в вагонах зерно и отруби были отправлены в турецкий город Карс.

Зерновые грузы, преодолев расстояние в 4 745 км и пшеничные отруби пройдя расстояние в 4 054 км, были доставлены в пункт назначения. Перевозку грузов осуществили ООО ADY Express со своими партнерами - RJD Logistics (Россия), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция).

Следует отметить, что железная дорога БТК более выгодна для перевозки таких грузов, чем традиционные морские перевозки. По БТК можно осуществить бесперебойную перевозку небольших объемов грузов, что раньше требовало от судовладельцев ожидания погрузки судна в порту Новороссийск для отправки груза в Турцию, а в порту проводились операции по перевалки грузов. Это приводило к дополнительным расходам. Кроме того, транспортировка грузов по БТК сокращает время доставки грузов в 2 раза. Грузовладельцы планируют регулярно отправлять такие грузы в Турцию по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBTQ ilə Rusiyadan Türkiyəyə taxıl və buğda kəpəyi nəql edilib

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