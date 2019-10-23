По БТК транспортирована листовая сталь из России

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express продолжает перевозить большие объемы транзитных грузов, используя возможности, созданные в рамках железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report со ссылкой на ADY Express, на этот раз компания, вместе с назначенной со стороны Магнитогорского металлургического комбината (ММК) логистической компанией "Первая транспортная логистическая компания" и Грузинским партнером GR Logistics and Terminals транспортировала груз принадлежащий ММК – листовую сталь. Объем перевезенного груза составил 2232 тонны или 36 вагонов.

Согласно контракту, груз был отправлен с Российской железнодорожной станции "Магнитогорск-Грузовой" далее проследовал через Азербайджан и был доставлен на станцию Алхалкаллаки в Грузии. На станции Ахалкалаки была осуществлена перевалка груза на вагоны прибывшие из Турции, после чего грузовой состав проследовал через Карс до станции Паяс на территории Турции. Реализация сложной логистической цепочки стало возможно благодаря слаженной работы логистических компаний.

Таким образом, грузовой состав за 17 дней пройдя 5 тыс. км, по территории России, Азербайджана, Грузии и Турции достиг станции назначения Паяс.

Сотрудничество с ММК будет продолжено.