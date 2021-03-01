По БТК отправился третий экспортный поезд из Турции в Китай

Двигаясь по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, поезд после прибытия в Баку фидерным судном будет доставлен в казахстанский порт Актау

Ещё один экспортный грузовой поезд Турции направился в Китай.

Как сообщает Report, конечным пунктом назначения контейнерного блок-поезда, отправившегося со станции Кёсекой, является город Сиань в Китае. Поезд состоит из сорока одного 40-футового контейнера. Груз состоит из электрического оборудования, произведённого в Турции.

Двигаясь по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, поезд после прибытия в Баку фидерным судном будет доставлен в казахстанский порт Актау. Затем он продолжит свой путь по железной дороге.

Это третий по счёту экспортный поезд из Турции в Китай - одну из крупнейших экономик мира.