По Баку-Тбилиси-Карс перевезено рекордное количество грузов за 6 месяцев

За первые шесть месяцев текущего года по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 11 084 TEU. Этот показатель близок к общему количеству контейнеров, перевезенных в 2020 году (11 748 TEU).

За первые шесть месяцев текущего года по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 11 084 TEU. Этот показатель близок к общему количеству контейнеров, перевезенных в 2020 году (11 748 TEU).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container - "дочку" ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

С начала года по БТК до станций назначения было доставлено 369 TEU на импорт, 397 TEU на экспорт и 10 318 TEU транзитных грузов. Среди главных перевозимых грузов большую часть составили продукты цветной металлургии и химии, оборудования, зерна и зерновых продуктов, текстиля, кормов для животных, строительных материалов.

Наибольшее количество контейнеров - 3 206 TEU - было перевезено по маршруту Казахстан-Турция. В обратном направлении было доставлено 552 TEU груза. В Турцию было отправлено 2 915 TEU из Китая, 912 TEU из Туркменистана и 747 TEU из Узбекистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. На сегодняшний день по маршруту БТК было перевезено 33 267 TEU контейнеров. Здесь, доля транзита составляет 26 828 TEU, то есть 81% от общего объема грузов, перевезенных по БТК.