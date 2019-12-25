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По Баку-Тбилиси-Карс перевезен десятитысячный контейнер

​По Баку-Тбилиси-Карс перевезен десятитысячный контейнер

По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевезен десятитысячный контейнер.

Об этом сообщает Reportсо ссылкой на ADY Container, дочернюю компанию "Азербайджанских железных дорог".

По данным, следующий по маршруту Турция-Казахстан маршрутный поезд с 40-футовым контейнером через территорию Азербайджана достиг Казахстана. Поезд из 20 контейнеров перевозил легковые автомобили на дизеле.

Перевозка осуществляется при операторстве ADY Container.

Объем грузоперевозок по БТК неуклонно растет. В прошлом году по этой линии было перевезено 4 135 (TEU) контейнеров, а в этом году – 5 810 (TEU).

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