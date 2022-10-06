Площадь Бакинского бульвара планируется расширить к 2040 году

Площадь Бакинского бульвара планируется расширить к 2040 году

К 2040 году планируется расширить площадь Бакинского бульвара и увеличить площадь зеленых насаждений в столице примерно в 3-4 раза. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев на проходящем

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К 2040 году планируется расширить площадь Бакинского бульвара и увеличить площадь зеленых насаждений в столице примерно в 3-4 раза.



Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев на проходящем в Баку Азербайджанском национальном градостроительном форуме.



"По новому Генеральному плану столицы протяженность бульвара составит 25 км. Планируется увеличить площадь зеленых насаждений в Баку с нынешних 920 га до 3 169 га", - сказал замминистра. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Area of greenery in Baku to be increased several times