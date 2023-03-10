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Площадь солончаков в Азербайджане сократилась втрое

Площадь солончаков в Азербайджане сократилась втрое В первые годы независимости в Азербайджане насчитывалось до 120 тыс. га засоленных орошаемых земель, но сейчас площадь солончаков сократилась до 40 тыс. га.
Инфраструктура
10 марта 2023 г. 15:54
Площадь солончаков в Азербайджане сократилась втрое

В первые годы независимости в Азербайджане насчитывалось до 120 тыс. га засоленных орошаемых земель, но сейчас площадь солончаков сократилась до 40 тыс. га.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов на брифинге, организованном на тему "Причины дефицита воды в стране и текущая ситуация".

"До начала 2000-х годов уровень солености грунтовых вод достигал показателя морской воды (до 15 граммов солей на литр воды). Однако в результате принятых мер соленость воды сейчас снизилась до 5-7 граммов на литр в коллекторно-дренажной сети и до 5 граммов на литр в главных коллекторах. Однако в результате строительства 2-й и 3-й очереди Главного миль-муганского коллектора, а также очистки коллекторно-дренажных сетей соленость воды сейчас снизилась до 5-7 граммов на литр в коллекторно-дренажной сети и до 5 граммов на литр в главных коллекторах", - сказал Асланов.

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