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Плата за оценку подготовки водителей, осуществляющих международные перевозки в Азербайджане, составит 60 манатов

Плата за оценку подготовки водителей, осуществляющих международные перевозки в Азербайджане, составит 60 манатов Кабинет Министров Азербайджана утвердил порядок проведения и оценки подготовки и переподготовки ответственных лиц оператора международных пассажирских и грузовых автомобильных перевозок, а также водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузо
Инфраструктура
11 июля 2024 г. 17:32
Плата за оценку подготовки водителей, осуществляющих международные перевозки в Азербайджане, составит 60 манатов

Кабинет Министров Азербайджана утвердил порядок проведения и оценки подготовки и переподготовки ответственных лиц оператора международных пассажирских и грузовых автомобильных перевозок, а также водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки, форму документа о результатах оценки и размер платы за проведение оценки.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, размер платы, взимаемой с ответственного лица оператора или водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки, установлен в размере 60 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda beynəlxalq səviyyədə sərnişin və yük daşıyan sürücülərin hazırlığını qiymətləndirmək üçün haqqın məbləği 60 manat olacaq

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