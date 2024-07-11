Плата за оценку подготовки водителей, осуществляющих международные перевозки в Азербайджане, составит 60 манатов

Кабинет Министров Азербайджана утвердил порядок проведения и оценки подготовки и переподготовки ответственных лиц оператора международных пассажирских и грузовых автомобильных перевозок, а также водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки, форму документа о результатах оценки и размер платы за проведение оценки.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно документу, размер платы, взимаемой с ответственного лица оператора или водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки, установлен в размере 60 манатов.