Планируется создание логистического центра между Тюменской областью и Азербайджаном

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Одной из форм сотрудничества между Азербайджаном и Тюменской областью может стать развитие логистики.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.

По его словам, делегация Тюменской области намерена обсудить с азербайджанской стороной вопрос создания логистического центра. Он добавил, что такой центр позволит нарастить поставки продукции из Азербайджана в Тюмень: "Вам этот проект интересен, нам тоже. Тюмень расположена в удобном месте. Если вы хотите поставлять продукцию дальше в другие регионы, то Тюмень - самый оптимальный регион. К тому же Тюмень далеко не бедный регион".

Вице-губернатор также позитивно оценил роль проживающей в области азербайджанской общины. Он также отметил, что "в случае увеличения интереса между двумя сторонами, возможно также увеличение авиа- и железнодорожных рейсов".