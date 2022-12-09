Подготовлен план регионального развития Баку до 2030 года

План регионального развития столицы Азербайджана до 2030 года уже готов.

План регионального развития столицы Азербайджана до 2030 года уже готов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Союза архитекторов Азербайджана за 2017-2022 годы.

Согласно плану, новая Бакинская агломерация должна соединить Баку с Абшеронским районом и городом Сумгайыт и таким образом охватить практически весь Абшеронский полуостров.

"Архитектура городов Азербайджана с каждым днем меняется, становится более привлекательной и радует своей уникальностью. Сегодня архитектура является одним из приоритетных направлений в развитии страны. Независимый Азербайджан в последние годы вступил на новый этап развития и достиг больших успехов. В ближайшем будущем нас ожидают еще большие перемены", - говорится в отчете.