О нас

Подготовлен план регионального развития Баку до 2030 года

Подготовлен план регионального развития Баку до 2030 года План регионального развития столицы Азербайджана до 2030 года уже готов.
Инфраструктура
9 декабря 2022 г. 13:53
Подготовлен план регионального развития Баку до 2030 года

План регионального развития столицы Азербайджана до 2030 года уже готов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Союза архитекторов Азербайджана за 2017-2022 годы.

Согласно плану, новая Бакинская агломерация должна соединить Баку с Абшеронским районом и городом Сумгайыт и таким образом охватить практически весь Абшеронский полуостров.

"Архитектура городов Азербайджана с каждым днем меняется, становится более привлекательной и радует своей уникальностью. Сегодня архитектура является одним из приоритетных направлений в развитии страны. Независимый Азербайджан в последние годы вступил на новый этап развития и достиг больших успехов. В ближайшем будущем нас ожидают еще большие перемены", - говорится в отчете.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakının 2030-cu ilə qədər regional inkişaf planı hazırdır

Самое важное

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
9 декабря 2022 г. 13:20
Председатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
ФотоПредседатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
9 декабря 2022 г. 12:58
Новый законопроект О государственно-частном партнерстве принят в III чтении
Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" принят в III чтении
9 декабря 2022 г. 12:39
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
9 декабря 2022 г. 11:47
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 14:05
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
8 декабря 2022 г. 13:50
В Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
ФотоВ Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
8 декабря 2022 г. 01:06
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
7 декабря 2022 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi