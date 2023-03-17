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Пивотная система орошения в агропарках Азербайджана будет применяться на площади в 100 тыс. гектаров

Пивотная система орошения в агропарках Азербайджана будет применяться на площади в 100 тыс. гектаров В течение ближайших 5 лет планируется довести площади с пивотной системой ирригации в агропарках Азербайджана до 100 тысяч гектаров.
Инфраструктура
17 марта 2023 г. 16:54
Пивотная система орошения в агропарках Азербайджана будет применяться на площади в 100 тыс. гектаров

В течение ближайших 5 лет планируется довести площади с пивотной системой ирригации в агропарках Азербайджана до 100 тысяч гектаров.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

"Современные системы орошения, по сравнению с традиционными методами, помогают повысить урожайность более чем на 50%, при этом позволяют сэкономить воду почти в раза. В агропарках, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон, за последние 3 года площадь земель, орошаемых с помощью пивотных систем, увеличилась на 5,5 тыс. га - до 46,2 тыс. га. Это 80% всей площади в 57,4 тыс. га, где используются пивотные системы",- отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı aqroparklarda pivotaltı sahələr 100 min hektara çatdırılacaq

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