Пивотная система орошения в агропарках Азербайджана будет применяться на площади в 100 тыс. гектаров

В течение ближайших 5 лет планируется довести площади с пивотной системой ирригации в агропарках Азербайджана до 100 тысяч гектаров.

В течение ближайших 5 лет планируется довести площади с пивотной системой ирригации в агропарках Азербайджана до 100 тысяч гектаров.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

"Современные системы орошения, по сравнению с традиционными методами, помогают повысить урожайность более чем на 50%, при этом позволяют сэкономить воду почти в раза. В агропарках, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон, за последние 3 года площадь земель, орошаемых с помощью пивотных систем, увеличилась на 5,5 тыс. га - до 46,2 тыс. га. Это 80% всей площади в 57,4 тыс. га, где используются пивотные системы",- отметил он.