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Пилоты Lufthansa пообещали не бастовать до июля 2023 года

Пилоты Lufthansa пообещали не бастовать до июля 2023 года Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG заключила соглашение с профсоюзом Vereinigung Cockpit: пилотам будут повышены зарплаты в обмен на обещание не бастовать до 30 июня 2023 года.
Инфраструктура
12 сентября 2022 г. 15:20
Пилоты Lufthansa пообещали не бастовать до июля 2023 года

Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG заключила соглашение с профсоюзом Vereinigung Cockpit: пилотам будут повышены зарплаты в обмен на обещание не бастовать до 30 июня 2023 года.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Компания сообщила, что в два этапа повысит базовую ежемесячную зарплату пилотам в подразделениях пассажирских и грузовых перевозок на 980 евро.

Авиакомпания ранее предлагала повысить зарплату пилотам на 900 евро и отмечала, что выполнение требований профсоюза приведет к увеличению издержек на персонал более чем на 40%.

"Соглашение особенно благоприятно скажется на зарплатах на самых начальных должностях", - говорится в пресс-релизе.

Соглашение еще предстоит сформулировать детально, затем его должны будут одобрить уполномоченные органы, говорится в сообщении Deutsche Lufthansa.

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Версия на английском языке Lufthansa and pilots' union agree strike truce

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