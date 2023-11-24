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Петер Сийярто: Мы дружим с Азербайджаном не из-за интереса к его энергоресурсам

Петер Сийярто: Мы дружим с Азербайджаном не из-за интереса к его энергоресурсам Сегодня лидеры европейских стран стоят в очереди чтобы сфотографироваться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, дабы обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу.
Инфраструктура
24 ноября 2023 г. 15:27
Петер Сийярто: Мы дружим с Азербайджаном не из-за интереса к его энергоресурсам

Критиковавшие прежде Венгрию европейские партнеры и лидеры других стран Запада стремятся получить возможность сфотографироваться с президентом Азербайджана и получить доступ к азербайджанскому газу.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил на церемонии закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.

Сийярто напомнил, что 13 лет назад страны Европы подвергли жесткой критике премьер-министра Венгрии за его визит в Азербайджан.

"Сегодня лидеры европейских стран сейчас делают все, чтобы иметь возможность сфотографироваться с президентом Азербайджана и получить природный газ. Однако дружба Венгрии с Азербайджаном не была основана на поставках газа", - сказал он.

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Версия на английском языке Peter Szijjártó: EU leaders doing their best to have photo opportunity with President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: "Macarıstanı qınayanlar Azərbaycan Prezidenti ilə şəkil çəkdirmək üçün növbəyə durub"

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