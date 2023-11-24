Петер Сийярто: Мы дружим с Азербайджаном не из-за интереса к его энергоресурсам

Сегодня лидеры европейских стран стоят в очереди чтобы сфотографироваться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, дабы обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу.

Критиковавшие прежде Венгрию европейские партнеры и лидеры других стран Запада стремятся получить возможность сфотографироваться с президентом Азербайджана и получить доступ к азербайджанскому газу.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил на церемонии закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.

Сийярто напомнил, что 13 лет назад страны Европы подвергли жесткой критике премьер-министра Венгрии за его визит в Азербайджан.

"Сегодня лидеры европейских стран сейчас делают все, чтобы иметь возможность сфотографироваться с президентом Азербайджана и получить природный газ. Однако дружба Венгрии с Азербайджаном не была основана на поставках газа", - сказал он.