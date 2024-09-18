О нас

Петер Михалко: ЕС продолжит поддерживать усилия Азербайджана по эффективному использованию воды

Петер Михалко: ЕС продолжит поддерживать усилия Азербайджана по эффективному использованию воды В рамках действий по борьбе с изменением климата Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать усилия Азербайджана по устойчивому и эффективному использованию природных ресурсов, включая воду.
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 13:49
Петер Михалко: ЕС продолжит поддерживать усилия Азербайджана по эффективному использованию воды

В рамках действий по борьбе с изменением климата Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать усилия Азербайджана по устойчивому и эффективному использованию природных ресурсов, включая воду.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии "Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности".

Он отметил, что предстоящие задачи сложны, однако благодаря постоянному сотрудничеству можно приумножить успех и добиться позитивных изменений. "Проделанная работа создает существенные изменения в жизни многих людей в Азербайджане", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EU pledges continued support for Azerbaijan's water efficiency efforts
Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko: "Aİ Azərbaycanın sudan səmərəli istifadə səylərini dəstəkləməyə davam edəcək"

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
12 сентября 2024 г. 09:25
Участники Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, поблагодарили президента Ильхама Алиева
Участники Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, поблагодарили президента Ильхама Алиева
11 сентября 2024 г. 20:31
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi