Петер Михалко: ЕС продолжит поддерживать усилия Азербайджана по эффективному использованию воды

В рамках действий по борьбе с изменением климата Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать усилия Азербайджана по устойчивому и эффективному использованию природных ресурсов, включая воду.

В рамках действий по борьбе с изменением климата Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать усилия Азербайджана по устойчивому и эффективному использованию природных ресурсов, включая воду.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии "Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности".

Он отметил, что предстоящие задачи сложны, однако благодаря постоянному сотрудничеству можно приумножить успех и добиться позитивных изменений. "Проделанная работа создает существенные изменения в жизни многих людей в Азербайджане", - добавил он.