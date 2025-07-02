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Песков: Транспортный коридор "Север-Юг" важен как России, так и Азербайджану

Песков: Транспортный коридор "Север-Юг" важен как России, так и Азербайджану Транспортный коридор "Север-Юг" важен как России, так и Азербайджану.
Инфраструктура
2 июля 2025 г. 15:47
Песков: Транспортный коридор Север-Юг важен как России, так и Азербайджану

Транспортный коридор "Север-Юг" важен как России, так и Азербайджану.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран, и мы, конечно, надеемся, что, если есть вопросы, - они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы", - сказал он.

Проект международного транспортного коридора "Север-Юг" был запущен с целью создания мультимодального пассажирского и грузового маршрута от морского порта Санкт-Петербурга до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии – Мумбай, общей протяженностью 7 200 км. Направление включает в себя морские пути от порта Мумбай до Иранских портов Чехбехар и Бендер-Аббас, железнодорожные пути через Иран, Азербайджан и Россию, морские перевозки в Каспийском море.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Moskva: "Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizi həm Rusiya, həm də Azərbaycan üçün vacibdir

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