Песков: Транспортный коридор "Север-Юг" важен как России, так и Азербайджану

Транспортный коридор "Север-Юг" важен как России, так и Азербайджану.

Транспортный коридор "Север-Юг" важен как России, так и Азербайджану.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран, и мы, конечно, надеемся, что, если есть вопросы, - они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы", - сказал он.

Проект международного транспортного коридора "Север-Юг" был запущен с целью создания мультимодального пассажирского и грузового маршрута от морского порта Санкт-Петербурга до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии – Мумбай, общей протяженностью 7 200 км. Направление включает в себя морские пути от порта Мумбай до Иранских портов Чехбехар и Бендер-Аббас, железнодорожные пути через Иран, Азербайджан и Россию, морские перевозки в Каспийском море.