Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года

Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года

Строительство первого жилого комплекса в Шуше будет завершено в конце этого года.

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Строительство первого жилого комплекса в Шуше будет завершено в конце этого года. Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов на 2-м Национальном градостроительном форуме в Баку на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023". "Затем в кратчайшие сроки мы обеспечим переселение около 400 семей в Шушу. В следующем году начнется строительство еще одного жилого комплекса из 17 зданий. Мы постараемся завершить процесс в кратчайшие сроки", - отметил он. По словам спецпредставителя президента, центральная улица, вдоль которой расположены 10 зданий, будет сдана в эксплуатацию в мае-июне следующего года. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке First residential complex in Shusha to be ready by year-end