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Первый транспортный караван Китай-Казахстан-Европа достиг порта Курык

Первый транспортный караван Китай-Казахстан-Европа достиг порта Курык Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили поездку первого транспортного каравана по направлению "Китай-Казахстан-Европа".
Инфраструктура
3 июля 2024 г. 11:39
Первый транспортный караван Китай-Казахстан-Европа достиг порта Курык

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили поездку первого транспортного каравана по направлению "Китай-Казахстан-Европа".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kazinform.

"Грузовой автотранспортный караван и контейнерный поезд из Китая прибыли в порты Актау и Курык. Они направляются в Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы. Это возрождение Великого Шелкового пути. Караван готов к отправлению", - заявил председатель Комитета транспорта Алтай Али по видеосвязи из порта Курык.

Длительность поездки каравана по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) составляет 10 дней, протяженность - 4,8 тыс. км. Караван проехал восемь регионов Казахстана и сегодня достиг порта Курык.

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