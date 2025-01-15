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Первый строящийся в Азербайджане земснаряд будет готов в этом году

Первый строящийся в Азербайджане земснаряд будет готов в этом году Дноуглубительное судно линейки Damen Cutter (CSD) 650, строящееся на Бакинском судостроительном заводе, будет готово в этом году.
Инфраструктура
15 января 2025 г. 15:10
Первый строящийся в Азербайджане земснаряд будет готов в этом году

Дноуглубительное судно линейки Damen Cutter (CSD) 650, строящееся на Бакинском судостроительном заводе, будет готово в этом году.

Как передает Report, об этом сообщает сайт DredgingToday со ссылкой на представителя нидерландской судостроительной компании Damen Shipyards Group.

"Мы рады сотрудничать с Бакинским судостроительным заводом. Его команда блестяще справляется с проектом, и качество продукции впечатляет. Мы удовлетворены нынешними темпами строительных работ, особенно если учесть, что это первое подобное судно, строящееся на верфи [в Баку]", - сказал менеджер по продажам Damen Александр Шамрай.

По информации, судно, получившее название "Инженер Солтан Кязымов", строится для Бакинского порта. Дноуглубительные работы необходимы в связи с расширением порта, а также с учетом значительного снижения уровня Каспийского моря за последние пять лет.

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Версия на английском языке Azerbaijan's first domestically-built dredger to be completed this year

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