Первый строящийся в Азербайджане земснаряд будет готов в этом году

Первый строящийся в Азербайджане земснаряд будет готов в этом году

Дноуглубительное судно линейки Damen Cutter (CSD) 650, строящееся на Бакинском судостроительном заводе, будет готово в этом году.

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Дноуглубительное судно линейки Damen Cutter (CSD) 650, строящееся на Бакинском судостроительном заводе, будет готово в этом году. Как передает Report, об этом сообщает сайт DredgingToday со ссылкой на представителя нидерландской судостроительной компании Damen Shipyards Group. "Мы рады сотрудничать с Бакинским судостроительным заводом. Его команда блестяще справляется с проектом, и качество продукции впечатляет. Мы удовлетворены нынешними темпами строительных работ, особенно если учесть, что это первое подобное судно, строящееся на верфи [в Баку]", - сказал менеджер по продажам Damen Александр Шамрай. По информации, судно, получившее название "Инженер Солтан Кязымов", строится для Бакинского порта. Дноуглубительные работы необходимы в связи с расширением порта, а также с учетом значительного снижения уровня Каспийского моря за последние пять лет. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram