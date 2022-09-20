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Первый поезд выехал по маршруту Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Афганистан

Первый поезд выехал по маршруту Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Афганистан В целях развития мультимодального коридора "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" был запущен первый контейнерный поезд по новому транзитному маршруту "Кашгар – Ош – Андижан – Галаба – Хайратон".
Инфраструктура
20 сентября 2022 г. 09:33
Первый поезд выехал по маршруту Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Афганистан

В целях развития мультимодального коридора "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" был запущен первый контейнерный поезд по новому транзитному маршруту "Кашгар – Ош – Андижан – Галаба – Хайратон".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Так, состав состоит из 12 единиц 40-футовых контейнеров. Известно, что Узбекистан предоставил скидку в размере 70% на перевозку по территории республики, остальные страны-участницы предоставили тарифные преференции до 50%.

Сообщается, что китайская сторона загрузила товары в контейнеры, а на станции Ош в Кыргызстане их погрузили на узбекистанские фитинговые платформы. Прибытие поезда запланировано на среду.

По предварительным расчетам грузооборот только в направлении Афганистана будет составлять более 4-х тыс. контейнеров в год.

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