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Первый контейнерный поезд отправился из Китая в Азербайджан

Первый контейнерный поезд отправился из Китая в Азербайджан 40-футовые контейнеры будут доставлены из казахстанского порта Актау в порт Баку
Инфраструктура
1 февраля 2021 г. 10:23
Первый контейнерный поезд отправился из Китая в Азербайджан

Несмотря на трудности в глобальной цепочке поставок из-за пандемии COVİD-19, включая нехватку контейнеров, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" — ООО ADY Container запустила блок-поезд, состоящий из 50-ти контейнеров из Циндао (Китай) в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container.

40-футовые контейнеры будут доставлены из казахстанского порта Актау в порт Баку. Затем 15 контейнеров будут отправлены в Тбилиси.

Проект реализуется в сотрудничестве с KTZ Express, ООО ADY Container и GR Logistics and Terminals, входящими в Транскаспийский международный транспортный консорциум.

До конца 2021 года ООО ADY Container планирует перевезти около 50 контейнерных блок-поездов в направлении Китай-Азербайджан.

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Версия на английском языке First container train leaves China for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çindən Azərbaycana bu ilin ilk blok qatarı hərəkət etməyə başlayıb

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