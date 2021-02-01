Первый контейнерный поезд отправился из Китая в Азербайджан

40-футовые контейнеры будут доставлены из казахстанского порта Актау в порт Баку

Несмотря на трудности в глобальной цепочке поставок из-за пандемии COVİD-19, включая нехватку контейнеров, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" — ООО ADY Container запустила блок-поезд, состоящий из 50-ти контейнеров из Циндао (Китай) в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container.

40-футовые контейнеры будут доставлены из казахстанского порта Актау в порт Баку. Затем 15 контейнеров будут отправлены в Тбилиси.

Проект реализуется в сотрудничестве с KTZ Express, ООО ADY Container и GR Logistics and Terminals, входящими в Транскаспийский международный транспортный консорциум.

До конца 2021 года ООО ADY Container планирует перевезти около 50 контейнерных блок-поездов в направлении Китай-Азербайджан.