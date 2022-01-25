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Первый контейнерный поезд из Узбекистана прибыл в порт Алят

Первый контейнерный поезд из Узбекистана прибыл в порт Алят ООО ADY Container, принадлежащее ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД), осуществило доставку первого контейнерного поезда по маршруту Асака-Баку.
Инфраструктура
25 января 2022 г. 11:07
Первый контейнерный поезд из Узбекистана прибыл в порт Алят

ООО ADY Container, принадлежащее ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД), осуществило доставку первого контейнерного поезда по маршруту Асака-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По данным, поезд из 50 контейнеров, отправившийся из логистического центра Асака в Узбекистане, прибыл в порт Алят.

40-футовые контейнеры, загруженные автозапчастями, через станцию Ходжадавлет были доставлены в порт Туркменбаши в Туркменистане, а оттуда через Каспийское море - в азербайджанский порт Алят.

Грузы предназначены для одного из заводов по производству легковых автомобилей в Азербайджане. Контейнерные поезда по этому маршруту будут отправляться регулярно.

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Версия на английском языке First container train from Uzbekistan arrives at Alat port
Версия на азербайджанском языке Özbəkistandan gələn ilk blok qatarı Ələt limanına çatıb

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