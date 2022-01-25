Первый контейнерный поезд из Узбекистана прибыл в порт Алят

ООО ADY Container, принадлежащее ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД), осуществило доставку первого контейнерного поезда по маршруту Асака-Баку.

ООО ADY Container, принадлежащее ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД), осуществило доставку первого контейнерного поезда по маршруту Асака-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По данным, поезд из 50 контейнеров, отправившийся из логистического центра Асака в Узбекистане, прибыл в порт Алят.

40-футовые контейнеры, загруженные автозапчастями, через станцию Ходжадавлет были доставлены в порт Туркменбаши в Туркменистане, а оттуда через Каспийское море - в азербайджанский порт Алят.

Грузы предназначены для одного из заводов по производству легковых автомобилей в Азербайджане. Контейнерные поезда по этому маршруту будут отправляться регулярно.