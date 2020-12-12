О нас
Report Georgia
Аудио новости

Первый контейнерный поезд из Турции прибудет сегодня в Казахстан  

Первый контейнерный поезд из Турции прибудет сегодня в Казахстан   «Первый экспортный поезд с холодильниками из Турции, проходя через Азербайджан, прибудет в Китай на следующей неделе».
Инфраструктура
12 декабря 2020 г. 18:49
Первый контейнерный поезд из Турции прибудет сегодня в Казахстан  

«Первый экспортный поезд с холодильниками из Турции, проходя через Азербайджан, прибудет в Китай на следующей неделе».

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Он сообщил, что сегодня поезд пересечет Каспийское море и прибудет в Казахстан и продолжит свое обычное путешествие в Китай. По его словам, поезд прибудет в Китай вовремя.

Отметим, что первый контейнерный поезд, загруженный продукцией турецкого производства, отправился из Стамбула 4 декабря. Контейнерный поезд, состоящий в общей сложности из 42 контейнеров и перевозящий бытовую технику, движется по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Поезд, который в общей сложности преодолеет 8 693 км достигнет китайский город Сиань спустя 12 дней после отбытия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıdan keçən Türkiyənin ilk ixrac qatarı bu gün Qazaxıstana çatacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

На станции 8 Ноября Бакинского метрополитена установлена табличка
На станции "8 Ноября" Бакинского метрополитена установлена табличка
12 декабря 2020 г. 14:50
BNA распространила информацию в связи с пробками
BNA распространила информацию в связи с пробками
11 декабря 2020 г. 17:17
В Китае открыли первый в мире подвесной мост для высокоскоростных поездов
В Китае открыли первый в мире подвесной мост для высокоскоростных поездов
11 декабря 2020 г. 09:16
Предлагается интеграция железных дорог Баку-Нахчыван-Турция с БТК
Предлагается интеграция железных дорог Баку-Нахчыван-Турция с БТК
10 декабря 2020 г. 16:21
Первый контейнерный поезд из Турции в Китай прибыл в Бакинский порт
ФотоПервый контейнерный поезд из Турции в Китай прибыл в Бакинский порт
10 декабря 2020 г. 15:51
Boeing 737 Max вновь совершает коммерческие полеты
Boeing 737 Max вновь совершает коммерческие полеты
10 декабря 2020 г. 14:21
AZAL о международных рейсах
AZAL о международных рейсах
10 декабря 2020 г. 11:54
Депутат рассказал о направлениях развития деоккупированных земель Азербайджана
Депутат рассказал о направлениях развития деоккупированных земель Азербайджана
9 декабря 2020 г. 14:19
Посольство Турции: БТК укрепляет связь между Востоком и Западом
Посольство Турции: БТК укрепляет связь между Востоком и Западом
9 декабря 2020 г. 13:34
Руфат Гулиев: Из Индии поступают звонки о строительстве домов в Карабахе
Руфат Гулиев: Из Индии поступают звонки о строительстве домов в Карабахе
9 декабря 2020 г. 13:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi