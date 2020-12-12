Первый контейнерный поезд из Турции прибудет сегодня в Казахстан

«Первый экспортный поезд с холодильниками из Турции, проходя через Азербайджан, прибудет в Китай на следующей неделе».

«Первый экспортный поезд с холодильниками из Турции, проходя через Азербайджан, прибудет в Китай на следующей неделе».

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Он сообщил, что сегодня поезд пересечет Каспийское море и прибудет в Казахстан и продолжит свое обычное путешествие в Китай. По его словам, поезд прибудет в Китай вовремя.

Отметим, что первый контейнерный поезд, загруженный продукцией турецкого производства, отправился из Стамбула 4 декабря. Контейнерный поезд, состоящий в общей сложности из 42 контейнеров и перевозящий бытовую технику, движется по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Поезд, который в общей сложности преодолеет 8 693 км достигнет китайский город Сиань спустя 12 дней после отбытия.