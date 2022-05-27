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Второй этап строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершен на 90%

Второй этап строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершен на 90% Строительные работы по первому этапу проекта железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершены на 90%.
Инфраструктура
27 мая 2022 г. 11:10
Второй этап строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершен на 90%

Строительные работы по втором этапу проекта железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершены на 90%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Рабочую группу по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Согласно информации, работы по второму этапу проекта - строительству 55 км, охватывающих станции Солтанлы, Гумлаг, Хакари и Миндживан, продолжаются в ускоренном порядке.

В настоящее время рабочие поезда, отправляющиеся со станции Горадиз, свободно доезжают до станций Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы и Гумлаг, обеспечивая доставку необходимых для строительства материалов.

Осевая длина железнодорожной линии Горадиз-Агбенд составляет 110,4 км. В рамках проекта планируется построить девять станций. Строительные работы на железнодорожной линии ведутся параллельно с процессом разминирования, к настоящему времени расчищено 82 км территории.

Строительные работы проводятся в три этапа.

Первый этап занимает площадь в 30 км и охватывает станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу и Солтанлы. На этом этапе выполнено 89% от общего объема.

Второй этап работ выполняется на участке от 30 км до 85 км и включает станции Солтанлы, Гумлаг, Хакари и Миндживан. Завершено в общей сложности 17% работ на данном этапе.

Третий этап охватывает участок 85-110,4 км между станциями Миндживан, Бартаз и Агбенд. Ведется подготовка к очистке территории от мин.

Реализацию проекта, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля прошлого года, планируется завершить в 2023 году.

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Версия на азербайджанском языке Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin II mərhələsi üzrə işlər 90 % tamamlanıb

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