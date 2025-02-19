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Первый этап строительства внутренних дорог в Физули выполнен на 30%

Первый этап строительства внутренних дорог в Физули выполнен на 30% 08:59
Инфраструктура
19 февраля 2025 г. 09:27
Первый этап строительства внутренних дорог в Физули выполнен на 30%

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренными темпами продолжает строительство внутренних дорог в городе Физули.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, на первом этапе проекта ведется строительство 12 улиц общей протяженностью 18,5 км.

Также ведутся работы по укладке брусчатки на тротуарах и вдоль них, установке опор освещения.

Кроме этого, вдоль улиц также ведется строительство коммуникационных линий города Физули (водопровод, канализация, водосточные трубы, газопровод, линии связи и электроснабжения).

На текущий момент работы в рамках первого этапа строительства внутренних дорог в городе Физули выполнены на 30%.

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Версия на английском языке ФотоFirst stage of internal roads construction in Fuzuli completed by 30%
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli şəhərinin daxili yollarının tikintisi sürətlə davam etdirilir

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