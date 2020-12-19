Первый экспортный поезд Турции через Азербайджан прибыл в Китай

Первый поезд, перевозящий экспортные товары из Турции в Китай по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) прибыл в пункт назначения - город Сиань.

Первый поезд, перевозящий экспортные товары из Турции в Китай по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), прибыл в пункт назначения - город Сиань.

Как передает Report, об этом сообщило ООО ADY Container - дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Поезд прибыл на китайско-казахстанскую границу из Турции в рекордные сроки – 10 дней. 6 декабря в 10.30 утра полностью загруженный поезд покинул турецкую станцию ​​Косекёй и 16 декабря прибыл на станцию Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. А это означает на 2 дня раньше запланированного срока.

Контейнерный поезд, состоящий в общей сложности из 42 40-футовых контейнеров и перевозящий бытовую технику, преодолел 8 693 километра.

Операторами первого экспортного поезда, который отправился из Стамбула в Сиань по железнодорожному маршруту Баку–Тбилиси–Карс при поддержке Государственных железных дорог Турции и Pacific Eurasia Logistics, являются члены Транскаспийского международного транспортного консорциума – ADY Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция).

Отметим, что грузовой поезд прибыл в Сиань, который является пунктом назначения, проехав в общей сложности через 2 континента, 2 моря и 5 стран. Уже поступил очередной заказ на отправку второго экспортного поезда из Турции в Китай. Отправка поезда ожидается в ближайшие дни.