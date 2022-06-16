Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта

Первый блок-поезд, отправленный из главного промышленного центра Китая, города Чэнду в Европу по "Среднему коридору", отплыл из Бакинского порта.

Первый блок-поезд, отправленный из главного промышленного центра Китая - города Чэнду в Европу по "Среднему коридору", отправлен дальше из Бакинского порта.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Эльмар Хабибли.

По его словам, состав из 49 контейнеров прибыл в Баку прошлой ночью: "40-футовые контейнеры на платформах отправлены в Батумский порт, оттуда контейнеры на фидерном судне будут доставлены в румынский порт Констанца, а оттуда на поезде - в различные города Европы".