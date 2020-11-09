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Первые пассажиры проехали на вакуумном поезде Hyperloop в США

Первые пассажиры проехали на вакуумном поезде Hyperloop в США Новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда
Инфраструктура
9 ноября 2020 г. 13:53
Первые пассажиры проехали на вакуумном поезде Hyperloop в США

Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа нового вида транспорта - капсулы вакуумного поезда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении компании.

В заявлении отмечается, что первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Испытания состоялись в воскресенье, 8 ноября, на полигоне DevLoop в штате Невада, где был сооружен 500-метровый туннель.

Специально для испытаний была построена двухместная капсула XP-2. Известно, что серийный носитель будет намного больше и сможет вмещать до 28 человек. Уменьшенный прототип был призван продемонстрировать безопасность такого вида путешествий, сообщила Virgin Hyperloop (бывшая Virgin Hyperloop One).

Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 48 метров в секунду. Представитель компании отметил, что испытатели были в своей повседневной одежде, чтобы "не походить на астронавтов". Сайт Inverse сообщает о планах строительства 10-километрового туннеля в штате Западная Виргиния для демонстрации поезда федеральным регуляторам.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск. Планируется, что новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Кроме компании Hyperloop One, разработками в этой области занимается также Hyperloop Transportation Technologies.

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