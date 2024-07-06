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Первое судно под флагом независимого Азербайджана пришвартовалось в порту США

Первое судно под флагом независимого Азербайджана пришвартовалось в порту США Успешно завершен первый рейс судна типа Handysize "Ходжалы", пополнившего флот ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
6 июля 2024 г. 11:12
Первое судно под флагом независимого Азербайджана пришвартовалось в порту США

Успешно завершен первый рейс судна типа Handysize "Ходжалы", пополнившего флот ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO).

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на ASCO.

Судно доставило 30,8 тыс. тонн цемента из южнокорейского порта Бакпюнг, в порт Портленд в США, груз был выгружен с судна.

За время путешествия, продолжавшегося 20 дней, "Ходжалы" преодолел 8 390 километров.

"Ходжалы" стало первым судном в истории пароходства Азербайджана, вошедшим в порт США под флагом независимого государства.

Отметим, что "Ходжалы" был сдан в эксплуатацию в Китае в мае этого года. Длина судна грузоподъемностью 38 593 тонны – 180, ширина – 30, высота борта – 15, осадка – 10,47 метра, максимальная скорость – 15,7 узла. Благодаря максимальной грузоподъемности ватерлиния позволяет ему легко заходить во многие мелководные гавани.

"Ходжалы" является первым судном типа "Handysize", приобретённым по поручению и рекомендации президента Ильхама Алиева, в рамках принятой Наблюдательным советом ASCO Программы стратегического развития судоходства.

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Версия на английском языке ФотоFirst vessel under flag of independent Azerbaijan moors at US port
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ limanına müstəqil Azərbaycan bayrağı altında ilk gəmi yan alıb

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