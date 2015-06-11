​Первичный рынок жилья Баку подорожал

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В мае этого года на первичном рынке недвижимого имущества по городу Баку средняя цена на квартиры "под маяк" выросла на 3,75% - с 1 066 долларов/кв.м. до 1 106 долларов/кв.м., в национальной валюте - с 1 117 манатов/кв.м. до 1 159 манатов/кв.м.

Как сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет мониторинговой группы консалтинговой компании MBA Ltd, 52,6% предложенных на первичном рынке квартир составляет дешевое жилье по цене менее чем за 1000 долларов/кв.м. Доля квартир по средней цене 1000-1600 долларов/кв.м. составляет 37,5%. Зафиксированная средняя рыночная цена составляет, соответственно, 766 и 1200 долларов/кв.м.

Остальные 9,9% в общем портфеле предложений составляют дорогие квартиры по цене выше 1600 долларов/кв.м. В этом сегменте средняя цена равна 2 145 долларов/кв.м.

За отчетный период в общем портфеле предложений абсолютное большинство составляют Насиминский, Хатаинский и Ясамальский районы, на долю которых приходится 63,9%.

В отчете отмечается, что на первичном рынке жилья наиболее высокая цена за квадратный метр предлагалась за пятикомнатную квартиру "под маяк". Стоимость расположенной в Сабаильском районе возле станции метро "Сахил" квартиры общей площадью 265 кв.м. составила 3 200 долларов/кв.м. Самая дешевая квартира, как и в апреле, была зафиксирована в поселке Масазыр. Стоимость однокомнатной квартиры в новостройке общей площадью 53 кв.м. составила 400 долларов/кв.м.

В течение месяца самый высокий рост цен зафиксирован в Наримановском, Абшеронском, Насиминском и Хатаинским районах (3,3%, 2,3%, 2,2% и 3,3%), наибольшее снижение цен наблюдалось в Бинагадинском, Низаминском и Сабаильском районах (-8,2%, -3,9% и -4,1%).

Квартиры по цене ниже средней стоимости за кв.м. (1 106 долларов) составляют 58,3% от общего портфеля предложений.