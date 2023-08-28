Первая женщина-машинист Бакинского метрополитена освобождена от должности

Первая женщина-машинист ЗАО "Бакинский метрополитен" Гюнай Хабибли освобождена от занимаемой должности.

Первая женщина-машинист ЗАО "Бакинский метрополитен" Гюнай Хабибли освобождена от занимаемой должности.

Как сообщает Report, причиной ее увольнения стало использование мобильного телефона во время управления поездом.

Несмотря на неоднократные предупреждения, машинист, нарушая инструкции, продолжала пользоваться мобильным телефоном.

Руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов в заявлении Report подтвердил этот факт: "Гюнай Хабибли была предложена другая работа в метрополитене. Однако она отказалась и предпочла уволиться".

Отметим, что Г.Хабибли приступила к работе в качестве машиниста 1 апреля 2019 года.