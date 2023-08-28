О нас

Первая женщина-машинист Бакинского метрополитена освобождена от должности

Первая женщина-машинист Бакинского метрополитена освобождена от должности Первая женщина-машинист ЗАО "Бакинский метрополитен" Гюнай Хабибли освобождена от занимаемой должности.
Инфраструктура
28 августа 2023 г. 12:03
Первая женщина-машинист Бакинского метрополитена освобождена от должности

Первая женщина-машинист ЗАО "Бакинский метрополитен" Гюнай Хабибли освобождена от занимаемой должности.

Как сообщает Report, причиной ее увольнения стало использование мобильного телефона во время управления поездом.

Несмотря на неоднократные предупреждения, машинист, нарушая инструкции, продолжала пользоваться мобильным телефоном.

Руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов в заявлении Report подтвердил этот факт: "Гюнай Хабибли была предложена другая работа в метрополитене. Однако она отказалась и предпочла уволиться".

Отметим, что Г.Хабибли приступила к работе в качестве машиниста 1 апреля 2019 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunun ilk xanım maşinisti vəzifəsindən azad edilib

Самое читаемое

Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi