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    Первая линия станции метро "Джафар Джаббарлы" в Баку закроется на две недели

    Будут проводиться ремонтно-восстановительные работы

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ С 7 декабря в связи с ремонтно-восстановительными работами первая линия станции метро "Джафар Джаббарлы" в Баку закроется на короткий срок.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Насими Пашаев. 

    Он отметил, что  ремонтно-восстановительные работы продлятся около двух недель: "Пассажиры отправятся на станцию "Хатаи" со второй линии станции "Джафар Джаббарлы". 

    ЗАО "Бакинский метрополитен" просит прощения у пассажиров за временные неудобства. 

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