Первая линия станции метро "Джафар Джаббарлы" в Баку закроется на две недели

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ С 7 декабря в связи с ремонтно-восстановительными работами первая линия станции метро "Джафар Джаббарлы" в Баку закроется на короткий срок.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Насими Пашаев.

Он отметил, что ремонтно-восстановительные работы продлятся около двух недель: "Пассажиры отправятся на станцию "Хатаи" со второй линии станции "Джафар Джаббарлы".

ЗАО "Бакинский метрополитен" просит прощения у пассажиров за временные неудобства.