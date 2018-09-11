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    Первая европейская компания присоединилась к Транскаспийскому международному транспортному коридору

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    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Крупнейший румынский частный оператор грузовых железнодорожных перевозок Grampet Group присоединился к Транскаспийскому международному транспортному коридору.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это первая вошедшая в проект европейская компания.

    Президент Grampet Group Груя Стойка заявил, что руководимая им компания еще 20 лет назад построила железнодорожное сообщение между Северным и Восточно-Китайским морем: "В то время мы были небольшой компанией, а сегодня мы являемся одним из лидеров Европы. Grampet Group управляет парком из 20 тыс. вагонов и 400 локомотивов".

    "Транскаспийский международный транспортный коридор будет способствовать развитию интермодальных перевозок в Румынии и соседних странах. Это может превратить Румынию в логистическую платформу для Европы и Азии, что означает создание почти 100 тыс. новых рабочих мест, вливание в госбюджет более 1 млрд евро", - добавил он.

    Отметим, что через Румынию проходит 860 км Транскаспийского международного транспортного коридора, общая протяженность которого равна 9 500 км. 

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