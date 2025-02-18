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Перевозки пассажиров ж/д транспортом в Азербайджане увеличились

Перевозки пассажиров ж/д транспортом в Азербайджане увеличились Железнодорожным транспортом в Азербайджане в январе этого года перевезено 713,7 тыс. пассажиров, что на 14,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Инфраструктура
18 февраля 2025 г. 12:48
Перевозки пассажиров ж/д транспортом в Азербайджане увеличились

Железнодорожным транспортом в Азербайджане в январе этого года перевезено 713,7 тыс. пассажиров, что на 14,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

Грузоперевозки также выросли на 9,6%, достигнув 1,5 млн тонн. В среднем за сутки загружалось 436 вагонов, а разгружался 421 вагон.

За сутки по северному направлению железной дороги было погружено 19,3 тыс. тонн грузов, по западному направлению - 3,2 тыс. тонн, по южному направлению - 0,7 тыс. тонн.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts nearly 15% increase in passenger traffic by rail
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma 15 %-ə yaxın artıb

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