Перевозки грузов по транспортным коридорам Азербайджана увеличились на 2%

В январе-июне этого года объем грузов, перевезенных по транспортным коридорам Азербайджана, составил 16 407,6 тыс. тонн, а грузооборот - 6 633,5 млн тонна-километров, что на 0,2% и 2,4% соответственно больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, объем грузов, перевезенных по транспортному коридору Восток-Запад, составил 8 170 тыс. тонн, в том числе по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия - 4 242,1 тыс. тонн, по транспортному коридору Север-Юг - 4 807,7 тыс. тонн, по транспортному коридору Север-Запад - 3 248,8 тыс. тонн, а объем грузов, перевезенных по транспортному коридору Юг-Запад, составил 181,1 тыс. тонн. Железнодорожным транспортом было перевезено 7 506,7 тыс. тонн или 45,8% грузов, автомобильным транспортом - 5 004,4 тыс. тонн или 30,5%, морским транспортом - 3 896,5 тыс. тонн или 23,7%.

При этом на долю транзитных грузов пришлись 9 707,6 тыс. тонн грузов или 59,2%.