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Перевозка контейнеров из Китая в Европу будет осуществляться через Азербайджан

Перевозка контейнеров из Китая в Европу будет осуществляться через Азербайджан В Баку состоялось заседание железнодорожных операторов стран-участниц международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа".
Инфраструктура
8 августа 2022 г. 11:44
Перевозка контейнеров из Китая в Европу будет осуществляться через Азербайджан

В Баку состоялось заседание железнодорожных операторов стран-участниц международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа".

Report сообщает об этом со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

На мероприятии заместитель председателя акционерного общества Игбал Гусейнов рассказал о совместном сотрудничестве железнодорожных управлений стран-участниц для повышения привлекательности маршрута.

Также операторы, представляющие шесть стран, обсудили пилотный проект по контейнерным перевозкам грузов из китайского города Кашгар в Европу. Было отмечено, что уже готова пилотная версия цифровой платформы, которая обеспечит повышение эффективности грузоперевозок по коридору, оптимизацию операций.

Транспортный маршрут "Азиатско-Тихоокеанский регион-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа" был создан в 2019 году с участием государственных железнодорожных структур АЖД и соответствующих стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇinin Qaşqar şəhərindən Avropaya Azərbaycan ərazisi ilə konteyner daşınacaq

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