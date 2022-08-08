Перевозка контейнеров из Китая в Европу будет осуществляться через Азербайджан

В Баку состоялось заседание железнодорожных операторов стран-участниц международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа".

В Баку состоялось заседание железнодорожных операторов стран-участниц международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа".

Report сообщает об этом со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

На мероприятии заместитель председателя акционерного общества Игбал Гусейнов рассказал о совместном сотрудничестве железнодорожных управлений стран-участниц для повышения привлекательности маршрута.

Также операторы, представляющие шесть стран, обсудили пилотный проект по контейнерным перевозкам грузов из китайского города Кашгар в Европу. Было отмечено, что уже готова пилотная версия цифровой платформы, которая обеспечит повышение эффективности грузоперевозок по коридору, оптимизацию операций.

Транспортный маршрут "Азиатско-Тихоокеанский регион-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа" был создан в 2019 году с участием государственных железнодорожных структур АЖД и соответствующих стран.