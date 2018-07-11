Перевалка сырой нефти и нефтепродуктов через Бакинский порт увеличилась на 30%

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Объем грузоперевалок через ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" составил 2 млн тонн в первом полугодии 2018 года.

Как сообщили Report в ЗАО, на транзитные грузы приходится 86% общего объема грузоперевалок.

Наибольший рост приходится на перевалку контейнеров. Так, за отчетный период объем перевалки контейнеров составил 10 746 TEU, что на 53% превысило показатель прошлого года.

Пассажироперевозки увеличились на 37%, составив 19 965 человек. Из них 16 526 пассажиров (82.8 %) путешествовали в Туркменистан, 3 439 пассажиров (17.2%) в Казахстан и в обратном направлении.

Перевалка вагонов из паромного терминала в Аляте увеличилась на 1% и составила 21 960 единиц. Из них 9 409 вагонов (42,8%) отправлено по маршруту Баку-Туркменбашы-Баку, 161 вагон (0.8%) - Баку-Актау-Баку, 12 390 вагонов (56.4%) – Баку-Курык-Баку.

Перевалка крупнотоннажных транспортных средств достигла 9 512 единиц. Из них 5 353 единицы (56.3%) отправлено по маршруту Баку-Туркменбашы-Баку, 4 047 единиц (42.5%) - Баку-Актау-Баку, 112 единиц (1.2%) - Баку-Курык-Баку.

В первом полугодии года перевалка сырой нефти и нефтепродуктов увеличилась на 30%, до 280 тыс. тонн.