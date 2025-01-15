Перевалка грузов в Бакинском порту в 2024 году достигла 7,6 млн тонн

Через Бакинский международный морской торговый порт, являющийся важной частью маршрута Среднего коридора, в прошлом году перевалено 7,6 млн тонн грузов, что на 3,2% больше, чем в 2023 году.

Через Бакинский международный морской торговый порт, являющийся важной частью маршрута Среднего коридора, в прошлом году перевалено 7,6 млн тонн грузов, что на 3,2% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский порт.

Значительный рост был зафиксирован в перевалке контейнеров — в 2024 году их количество составило 76 775 TEU, что на 73% больше по сравнению с предыдущим годом.

Количество перевезенных колесных транспортных средств составило 58 169 единиц, что на 7,2% превышает показатель 2023 года. Объем сухих грузов превысил 1,044 млн тонн, а количество вагонов достигло 37 515 единиц, что также свидетельствует об увеличении по сравнению с предыдущим годом.

70% общего объема перевалки, или более 5,3 млн тонн, составили транзитные грузы. Это подтверждает растущий интерес третьих стран к международным транспортным коридорам, проходящим через Азербайджан, особенно к маршруту Среднего коридора.

"Учитывая растущую привлекательность Бакинского порта как одного из самых современных логистических центров региона, его развивающуюся инфраструктуру и операционные возможности, положительная динамика сохранится и в 2025 году", - добавили в обществе.