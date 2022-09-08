Перевалка грузов через морские порты Казахстана в Азербайджан выросла вдвое

За 8 месяцев текущего года в направлении Азербайджана через морские порты Казахстана перевалено 1,9 млн тонн грузов, что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяцев текущего года в направлении Азербайджана через морские порты Казахстана перевалено 1,9 млн тонн грузов, что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Отмечается, что также наблюдается положительная динамика роста объемов грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). В частности, за 8 месяцев по ТМТМ перевезено 1,3 млн тонн грузов, что в 2,5 раз больше аналогичного периода 2021 года. На сегодняшний день транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему порядка 6 млн тонн, в том числе 80 тыс. ДФЭ.

"С резким ростом объемов перевозок грузов выросла и нагрузка на транспортную инфраструктуру, что сказалось на сервисе и выявило «узкие» места на маршруте ТМТМ», – отметил представитель АО «KTZ Express» Айбек Капар в ходе совещания по вопросам текущей ситуации перевозок грузов через морские порты и по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

В ходе совещания были обсуждены и проблемные вопросы по инфраструктурным ограничениям в морских портах, на железнодорожных путях и узловых станциях, дефицит подвижного состава и нехватки контейнеров на протяжении всего Транскаспийского маршрута.

В свою очередь руководитель международной ассоциации ТМТМ проинформировал о перспективах развития маршрута и открытии новой фидерной линии.

Напомним, что в декабре прошлого года транзитом через Азербайджан началась отправка контейнерных поездов по маршруту ТМТМ из Турции в Китай (город Сиань). И за короткое время этот маршрут стал пользоваться высоким спросом среди грузоотправителей, так как он отвечает требованиям скорости и стоимости доставки грузов в сравнении с альтернативными маршрутами.

Поезда успевают прибыть в пункт назначения всего за 16 дней, и согласно договоренностям, будут курсировать регулярно два раза в месяц. Эти соглашения исправно соблюдались, даже несмотря на рост цен с начала 2021 года на контейнерные перевозки в Китае. Пандемия и связанные с ней трудности в торговых отношениях, резкий рост экспорта китайских товаров в направлении США, Европы, России и других стран на фоне сокращения доставки грузов в обратном направлении, подорожание услуг судов-контейнеровозов – все эти факторы повлияли на то, что стоимость морского фрахта контейнеров возросла с 1,5-3 тыс. до 5-10 тыс. долларов США за контейнер.